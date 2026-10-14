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Balıkesir’de narkotik ve kaçak silah operasyonu: 20 gözaltı

Balıkesir'in 3 ilçesinde, 94 ekip ve 371 polisin katılımıyla 37 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve 555 sentetik ecza ele geçirilirken, 20 şüpheli yakalandı.

Balıkesir’de narkotik ve kaçak silah operasyonu: 20 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü alan çalışmalarının ardından, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerindeki önceden belirlenen 37 adrese operasyon düzenlendi.

Balıkesir’de narkotik ve kaçak silah operasyonu: 20 gözaltı 1

Edremit’te 28, Burhaniye’de 7 ve Havran’da 2 adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 226 adet 9 milimetre ve 24 adet 7,65 milimetre çapında fişek eile 555 sentetik ecza, 5 gram sentetik kannabinoid ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 20 şüpheliden 10 yıl, dördünün ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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