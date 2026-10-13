Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ters kelepçe görüntülerine soruşturma

Başsavcılık tarafından; genel soruşturma usullerine aykırı olduğu belirtilen söz konusu uygulamalar ile bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesi eylemleriyle ilgili, kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK O GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sadi Yüksel'in gözaltı görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşılmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır