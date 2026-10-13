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İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan gemi sürüklendi: İstikametinin tersine döndü

İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Arıza yaşayan gemi, Kıyı Emniyeti ekipleri eskortluğunda boğazdan ayrıldı.

İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan gemi sürüklendi: İstikametinin tersine döndü

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik kuru yük gemisi arıza yaşayarak seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.

İstanbul Boğazı nda arıza yaşayan gemi sürüklendi: İstikametinin tersine döndü 1

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI

Kıyıya metreler kala duran geminin sürüklenme anları vatandaş kamerasına yansırken gemi takip sisteminden sürüklenmesi görüldü.

İstanbul Boğazı nda arıza yaşayan gemi sürüklendi: İstikametinin tersine döndü 2

SÜRÜKLENDİ, YÖNÜNÜ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi. Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gemi
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