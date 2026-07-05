Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında helikopter ve uçaklar da zorlu arazi şartlarında havadan attıkları sularla yangınla mücadele ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır