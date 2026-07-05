Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor.
05.07.2026 18:25
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Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında helikopter ve uçaklar da zorlu arazi şartlarında havadan attıkları sularla yangınla mücadele ediyor.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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