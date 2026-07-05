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Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor.

Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında helikopter ve uçaklar da zorlu arazi şartlarında havadan attıkları sularla yangınla mücadele ediyor.

Balıkesir de orman yangınına müdahale sürüyor 1

Balıkesir de orman yangınına müdahale sürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir orman yangını
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