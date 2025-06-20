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Balıkesir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir- Edremit karayolunun Naipli Kavşağı'nda meydana geldi. Yavuz Ö. yönetimindeki 10 ADE 915 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçmeye çalıştı. Bu sırada Tamer Taş yönetimindeki 10 ACF 907 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü Tamer Taş kaza yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Yavuz Ö. yaralandı. Tamer Taş’ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yaralı Yavuz Ö. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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