HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir’de tarlaya uçan aracın sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Balıkesir’in Karesi ile Balya ilçeleri arasında meydana gelen tek taraflı kazada, sürücüyü kazayı gören vatandaşlar kurtardı.

Balıkesir’de tarlaya uçan aracın sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay, Karesi ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi ile Balya ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi arasındaki karayolunda gerçekleşti. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 AY 034 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle lale tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen tavanı ayrılan otomobilden sürücüyü kurtardı. Kazaya, ihbar edilmesi üzerine Balıkesir İtfaiyesi Karesi ve Balya Grup Amirliği’ne bağlı Şamlı müfreze ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli olduProf. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu
Jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyorJokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.