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Balıkesir’de tütün kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda ürün ele geçirildi, adli işlem başlatıldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 12:15
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Balıkesir’de tütün kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda ürün ele geçirildi, adli işlem başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 116 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 54 bin 20 adet dolu makaron, 19 bin 800 adet bandrollü boş makaron, 1 hassas terazi, 23 kilo 750 gram açık kıyılmış tütün ve 2 kilo 100 gram bandrollü tütüne el konuldu.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaçakçılık Tütün
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