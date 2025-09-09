Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye, Ayvalık, Erdek, Manyas, Altıeylül, Edremit ve Gömeç ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 17 şüphelinin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 bin 681 adet sentetik hap, 91 gram kokain, 48 gram skunk, 34 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 250 mililitre bonzai hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 46 bin 320 lira ve 100 Euro suç geliri ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır