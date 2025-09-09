HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 7 ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye, Ayvalık, Erdek, Manyas, Altıeylül, Edremit ve Gömeç ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 17 şüphelinin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 bin 681 adet sentetik hap, 91 gram kokain, 48 gram skunk, 34 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 250 mililitre bonzai hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 46 bin 320 lira ve 100 Euro suç geliri ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikmet Çetin: "Feti Yıldız 'Kayyum atanması doğru değil' dedi"Hikmet Çetin: "Feti Yıldız 'Kayyum atanması doğru değil' dedi"
Bu belirtiyi göz ardı etmeyin! 'Hastalığın habercisi'Bu belirtiyi göz ardı etmeyin! 'Hastalığın habercisi'

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

"Dostlarımı uyarmak istiyorum" çıkışı dikkat çekti

"Dostlarımı uyarmak istiyorum" çıkışı dikkat çekti

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.