Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları: 17 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye, Ayvalık, Erdek, Manyas, Altıeylül, Edremit ve Gömeç ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 17 şüphelinin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 bin 681 adet sentetik hap, 91 gram kokain, 48 gram skunk, 34 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 250 mililitre bonzai hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 46 bin 320 lira ve 100 Euro suç geliri ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.
(İHA)
