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Balıkesir'de vatandaşlar sahil temizliği için imece yaptı

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy İçmeler Sahilinde oturan vatandaşlar sahil temizliği için imece yaptı. Geçtiğimiz günlerde sahile otel yapılacağı iddiasına tepki için bir araya gelen vatandaşlar, bu defada sahil temizliği için buluştu.

Balıkesir'de vatandaşlar sahil temizliği için imece yaptı

Burhaniye de Pelitköy sahili İçmeler mevkiinde bir araya gelen yöre sakinleri plajda çevre temizliği yaptı. Pelitköy İçmeler Sahili Koruma Geliştirme Platformu başkanı Aylin Tokyay'ın öncülüğünde bir araya gelen çok sayıdaki vatandaş plajda temizlik yaptı. Onlarca poşet dolusu çöp topladı. Vatandaşların denize girdiği sahilde otel istemediklerini kaydeden Platform Başkanı Aylin Tokyay, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Zafer Yağcıoğulları, da vatandaşlardan sahili temiz tutmalarını istedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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