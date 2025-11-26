HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Balıkesir'de zabıtadan kaldırım işgaline sıkı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen işgallere son veriyor. Ekipler tarafından yaya geçişini engelleyen masa, sandalye, duba, reklam flaması gibi çok sayıda malzemeyi topladı.

Balıkesir'de zabıtadan kaldırım işgaline sıkı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğü kaldırım işgali denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda kaldırım işgallerine son vermek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde esnafın, yaya geçişini engelleyecek şekilde kaldırım üzerine koyduğu masa, sandalye, duba, reklam flaması gibi malzemeler toplandı.

"KALDIRIMLAR YAYALARINDIR"

Kent genelinde kaldırım işgali denetimlerinin aralıksız süreceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, "Kaldırımlar yayalarındır. Hiç kimsenin vatandaşların serbestçe hareket edebilme özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yoktur. Özellikle özel bireylerin ve bebek arabalı hemşehrilerimizin sıkıntı yaşaması adına daha dikkatli olmalıyız. Birbirimize karşı saygılı olarak bu şehirde ortak yaşama kültürünü hakim kılacağız. Esnafımızdan bu konuya karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu
Sınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatıSınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.