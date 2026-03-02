HABER

Trump video yayınladı: "Kesin olarak öldürülecekler, karar sizin"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran saldırısı sonrasında bugün canlı bir açıklama yapacağı açıklanmıştı. Trump kameralar karşısına çıkmadan önce bir videoyu paylaştı. Trump açıklamasında "İran dünyanın 1 numaralı terör finansmanıdır. Bir kez daha uyarıyorum, İran ordusu silahlarınızı derhal bırakın. Silahını bırakmayan her İran ordusu mensubu kesin olarak öldürülecektir." dedi. Canlı yayındaki açıklamasında Trump saldırıyı 1 saat içinde tamamladıklarını ifade etti.

Recep Demircan

ABD-İran-İsrail arasındaki savaş devam ediyor. Savaş Orta Doğu'da gerilimin artmasına yol açtı. Savaşın 3'üncü gününde Trump'ın canlı yayında açıklama yapmadan önce bir video paylaştı.
Trump burada "Silahını bırakmayan her İran ordusu mensubu kesin olarak öldürülecektir." dedi.

"BİR SAAT İÇİNDE HALLETTİK"

Trump canlı yayında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün, Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu korkunç terörist rejimin Amerika'ya yönelik oluşturduğu ciddi tehditleri ortadan kaldırmak için İran'da geniş çaplı muharebe operasyonları yürütmeye devam ediyor. Rejimin konvansiyonel balistik füze programı hızla ve çarpıcı bir şekilde büyüyordu. Bu, Amerika ve yurtdışında konuşlanmış güçlerimiz için çok açık ve devasa bir tehdit oluşturuyordu. Rejimin zaten Avrupa'ya ve üslerimize ulaşabilecek füzeleri vardı ve bu durum...

İran'ın füze yeteneklerini yok ediyoruz ve bunu saatlik olarak görüyorsunuz, ayrıca yepyeni ve oldukça iyi füzeler üretme kapasitelerini de ortadan kaldırıyoruz. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz. Zaten 10 gemiyi imha ettik. En dipteler. Başından beri dört ila beş hafta öngörmüştük, ancak bundan çok daha uzun süre dayanabilecek kapasitemiz var. Bunu yapacağız. Bugün biri dedi ki, 'Başkan bunu çok hızlı yapmak istiyor. Ondan sonra sıkılacak.' Ben sıkılmam. Tamamlanması için dört hafta öngörmüştük. Bunu yaklaşık bir saat içinde hallettik, yani bu konuda çok ilerideyiz."

"İNTİKAMLARINI EN KISA SÜREDE ALACAĞIZ"

Trump yayınladığı videoda şunları aktardı:

"ABD ordusu son 36 saat içinde: İran Savunma Sistemleri, savaş gemileri ve birçok binayı yok etti. Hamaney öldürüldü. Sayısız ABD'li onun yüzünden zarar görmüştü. Onun ölümü sonrasında çok sayıda insan sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı.

Savaş operasyonlarımız tüm gücüyle devam ediyor. Başarıya ulaşana kadar asla durmayacağız. Hayatını kaybeden ve yaralanan ABD askeleri için dua ediyoruz. İntikamlarını en kısa sürede alacağız.

ABD artık çok daha zengin ve dünyada daha özgür bir yer. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik. ABD tarihin gördüğü en güçlü orduya sahip. Güvenliğimiz ve çocuklarımız için her şeyi yapacağız.

"KESİN OLARAK ÖLDÜRÜLECEKLER"

İran dünyanın 1 numaralı terör finansmanıdır. Bir kez daha uyarıyorum, İran ordusu silahlarınızı derhal bırakın. Silahını bırakmayan her İran ordusu mensubu kesin olarak öldürülecektir. Karar sizin gerisi size kalmış. Siz karar verin."

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

