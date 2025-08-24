HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"

Balıkesir'de akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremle ilgili doğal olmayan 2 durumun olduğunu ifade eden deprem uzmanı Okan Tüysüz "Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması" dedi.

Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"
Recep Demircan

Balıkesir'de 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremi en büyüğü 4.2 ve 4.3 olmak üzere 7 artçı takip etti.

"DOĞAL OLMAYAN 2 DURUM VAR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması" dedi.

Balıkesir deki 4.8 lik deprem sonrası Okan Tüysüz den açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var" 1

Tüysüz, "6,1 depremden sonra 4 binin üzerinde artçı meydana geldi, bunların önemli kısmı 4'ten büyüktü. 4,6 büyüklüğünde deprem en büyüktü, bu akşam yaşananla en büyük artçı depremi yaşamış olduk. Olağan koşullarda artçıların ana depremin bir altına kadar yükselmesi beklenebilir. 5,1'e kadar çıkan artçıların olması doğaldır. Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu gösteriyor." dedi.

Balıkesir deki 4.8 lik deprem sonrası Okan Tüysüz den açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var" 2

Tüysüz "Bu bölgede büyük bir deprem beklentisi yok, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. O nedenle panik yapmamak lazım. Evlerde artçılardan meydana gelmiş hasarlar varsa evlere girilmemesi tavsiye ederim. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bunların bitmesi beklenmeli." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3... Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da caretta carettalar yumurtalarından çıktı! Denizle buluştularAydın'da caretta carettalar yumurtalarından çıktı! Denizle buluştular
İzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralıİzmir'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir okan tüysüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.