Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası Okan Tüysüz'den açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"

Balıkesir'de 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremi en büyüğü 4.2 ve 4.3 olmak üzere 7 artçı takip etti.

"DOĞAL OLMAYAN 2 DURUM VAR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması" dedi.

Tüysüz, "6,1 depremden sonra 4 binin üzerinde artçı meydana geldi, bunların önemli kısmı 4'ten büyüktü. 4,6 büyüklüğünde deprem en büyüktü, bu akşam yaşananla en büyük artçı depremi yaşamış olduk. Olağan koşullarda artçıların ana depremin bir altına kadar yükselmesi beklenebilir. 5,1'e kadar çıkan artçıların olması doğaldır. Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısıyla ilgili bir durumu gösteriyor." dedi.

Tüysüz "Bu bölgede büyük bir deprem beklentisi yok, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. O nedenle panik yapmamak lazım. Evlerde artçılardan meydana gelmiş hasarlar varsa evlere girilmemesi tavsiye ederim. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bunların bitmesi beklenmeli." ifadelerini kullandı.