Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Sındırgı, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

ARTÇILAR MEYDANA GELDİ

4.8'lik deprem sonrası en büyüğü 4.2 olan 4 deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

10 AĞUSTOS'TA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgede ana depremden sonra çok sayıda artçılar deprem meydana gelmeye devam ediyor.