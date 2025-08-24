Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Sındırgı, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
4.8'lik deprem sonrası en büyüğü 4.2 olan 4 deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bölgede ana depremden sonra çok sayıda artçılar deprem meydana gelmeye devam ediyor.
