Balıkesir'deki deprem Manisa'daki evin tavanını çökertti!

Dün akşam Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa ve çevre illerden hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Manisa'da bir evin tavanının çökmesi ise aileyi korkuttu. Depremin hemen ardından bu görüntüler çekildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedilirken, Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde bir evde hasar meydana geldi.

Balıkesir deki deprem Manisa daki evin tavanını çökertti! 1

EVİN TAVANI ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, deprem sırasında Oğulduruk Mahallesi'nde yaşayan Özcan Boran'a ait tek katlı evin bir odasının tavanı çöktü. Evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sarsıntının ardından evin bazı duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede olabilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Balıkesir deki deprem Manisa daki evin tavanını çökertti! 2

Kaynak: İHA

