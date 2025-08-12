HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor

Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Binada yaşayanların kişisel veya kıymetli eşyalarının bulunduğu durumlarda ara verilen çalışmaları, AA ekibi görüntüledi.

Öte yandan, bölgedeki artçılar nedeniyle vatandaşların zaman zaman korku yaşamasına karşın günlük hayatın normale döndüğü gözlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanlığı yüksek riskli gebelere özel takip edecekSağlık Bakanlığı yüksek riskli gebelere özel takip edecek
Tekirdağ'da çiftlik deposu alev alev yandıTekirdağ'da çiftlik deposu alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar!

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.