HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Cizre! Mağarada define arayan şahıs ölü bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define aramak için girdiği mağarada hareketsiz şekilde bulunan 55 yaşındaki bir kişi, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Yer: Cizre! Mağarada define arayan şahıs ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, mağara içerisinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaştığında mağara girişinde güvenlik tedbirleri alınarak KBRN ölçümleri gerçekleştirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde mağara içerisinde jeneratör, kazma, kürek gibi kazı malzemelerinin bulunduğu, şahsın birkaç gündür içeride ölü halde olabileceği değerlendirildi.

CENAZE ÇIKARTILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı. Gaz ölçümlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ekipler tarafından çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cizre’de mağarada define arayan şahıs ölü bulunduCizre’de mağarada define arayan şahıs ölü bulundu
Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladıDereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cizre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.