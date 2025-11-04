HABER

Balıkesir'deki son depremler uzmanları da şaşırttı! Üşümezsoy'dan yeni deprem uyarısı: Yerini ve büyüklüğünü bile açıkladı

Balıkesir'de Ağustos ayında başlayan ve son günlerde artarak devam eden deprem fırtınasıyla ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Sındırgı’daki depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Depremler artçı mı yoksa öncü mü?" sorusuna yanıt verdi. Üşümezsoy, yeni deprem uyarısında bulunurken; Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Bu gerçekten enteresan bir konu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştı." dedi.

Devrim Karadağ

Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor. 6.2'lik depremin ardından dün saat 23.23'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü Sındırgı olarak açıkladı. Yerin 4.91 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından, uzmanlardan gelen peş peşe açıklamalar ise dikkat çekti.

DEPREMLER GÜNEYE DOĞRU İLERLİYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'da devam eden deprem hareketliliği ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Ekranda açılan harita üzerinden yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketliliği yorumlayan Üşümezsoy, Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini kaydetti.

Balıkesir deki son depremler uzmanları da şaşırttı! Üşümezsoy dan yeni deprem uyarısı: Yerini ve büyüklüğünü bile açıkladı 1

"Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru" diyen Üşümezsoy 27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki depremlerin güney yönlü olmasına dikkat çekti.

"BU BENİ DÜŞÜNDÜRÜYOR. YENİ BİR 6'LIK DEPREM OLABİLİR"

Üşümezsoy, 6 büyüklüğünde yeni bir deprem uyarısında bulundu:

"Balıkesir'deki depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Bu beni düşündürüyor. ‘Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi?’ diye düşünüyorum. Yaşanan ilk deprem sonrasında artçılar hep aynı bölgedeydi. Ama şimdi merkezin güneyine doğru bir kümelenme yaşanıyor. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da (Sındırgı) aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir."

Balıkesir deki son depremler uzmanları da şaşırttı! Üşümezsoy dan yeni deprem uyarısı: Yerini ve büyüklüğünü bile açıkladı 2

TÜYSÜZ: "BU GERÇEKTEN ENTERESAN! DEPREMLER OLANA KADAR YOKTU"

Artçıların beklenin tersi yönde ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Okan Tüysüz de "Bu gerçekten enteresan bir konuydu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı. Bu bölgede faylar var ama bu fayların deprem üretir faylar olduğu konusunda bir bilgimiz, bu depremler olana kadar yoktu." yorumunda bulundu.

Balıkesir deki son depremler uzmanları da şaşırttı! Üşümezsoy dan yeni deprem uyarısı: Yerini ve büyüklüğünü bile açıkladı 3

