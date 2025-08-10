'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa ve Uşak gibi çok sayıda ilde hissedildi. Depremin ardından yıkım görüntüleri de gelirken yetkililerden gelecek açıklamalar takip ediliyor. Deprem sonrası akıllara bir kez daha beklenen olası büyük İstanbul / Marmara depremi geldi.

Yaşanan 6.1'lik bu deprem ve ardından gelen depremlerin İstanbul, Marmara'yı etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla alakalı bir paylaşım geldi.

"ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"

Görür paylaşımda "Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.