Balıkesir depremini bilen Prof. Dr. Üşümezsoy deprem beklenen yeni yerleri işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19:53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Bölgede 10'u 4’ün üzerinde olmak üzere 250'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son depremin çevredeki illerdeki fayları nasıl etkilediğini CNN Türk'e anlattı.

Prof. Dr. Üşümezsoy, Manisa’nın kuzeyinden başlayarak Simav ve Uşak’a uzanan fay hatlarının etkilendiğini, Sındırgı’nın batısında ve kuzeyde Emet çevresinde de sarsıntıların hissedilebileceğini belirtti. Simav bölgesinde daha önce 5 büyüklüğünde depremler yaşandığını, bölgenin aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu vurguladı.

1999 ve öncesinde Simav Dağı civarında yapılan projelerde bölgedeki fayların gerilme altında olduğu tespit edildi. 1970 Gediz depremi (7,1 büyüklüğünde) ve 2011 Simav depremi gibi büyük sarsıntılar, bu fay hatlarının kırıldığını göstermekte. Ayrıca 1968’de Demirci’de yaşanan 6,4 büyüklüğündeki deprem de bölgenin aktif olduğunu işaret ediyor.

"YAKIN ZAMANDA BÜYÜK BİR DEPREM YOK"

Üşümezsoy, Sındırgı depremi sonrası bölgedeki diğer fayların da tetiklenebileceğine dikkat çekti. Deprem kuşaklarını müzik notalarına benzeterek, “Do, Re, Mi, Fa, Sol” notalarından sonra “Sol”un da çalacağı beklentisinin doğal olduğunu ifade etti.

İstanbul’daki fay uzunluklarının 7.6–7.8 büyüklüğünde bir deprem üretmeye yeterli olmadığını söyleyen Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliğin doğal süreç olduğunu ifade etti. Sındırgı, Simav, Demirci, Manisa ve Uşak çevresinde artçıların sürebileceğini, ancak Marmara’da yakın zamanda büyük deprem beklenmediğini açıkladı.

"MANİSA VE TURGUTLU ARASINDA STRES BİRİKİMİ"

Prof. Dr. Üşümezsoy, Manisa’nın kuzeyinden başlayarak Simav ve Uşak’a uzanan fay hatlarının etkilendiğini, Sındırgı’nın batısında ve kuzeyde Emet çevresinde de sarsıntıların hissedilebileceğini vurgulayarak "Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun Güneyinde Manisa Spil dağı Kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında bir stres olabilir." ifadelerini kullandı.

Bursa ve çevresindeki fay hatları hakkında ise yanlış anlaşılmaların olduğunu, Bursa Ovası’nda deprem riski taşıyan aktif bir fay hattı olmadığını söyledi. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunun burada yer almadığını, Bursa ve çevresindeki çöküntü alanlarının farklı jeolojik oluşumlar olduğunu belirtti.

DEPREM BEKLENEN YENİ YERLERİ İŞARET ETTİ

Simav’daki depremler olduğu zaman fayın kırılacağının işaretiydi. İnsanlar zannediyor ki İstanbul depremi gibi. Adalar fayında deprem olacak mı diye sorulduğunda arkadaşlar, adalar fayı ve orta sırt fay diyorlar. Aslında böyle bir fay yok. İkisi de aktif değil, Olsa bile aktif 7,6 şiddetinde deprem olamaz. Adalar fayında bir şey yok. Ama Güneye doğru giden kesimde deprem bekliyorum. Ama risk yok.

Gerilme kuşağında birinci kuşak olarak geçen fay kırıldı. Ama onun Güneyinde Manisa Spil dağı Kuzeyinde yükselme oluyor. Manisa ve Turgutlu arasında bir stres olabilir. Güneyde Alaşehir ve Sarıgöl kesiminde 1968 yılında 6.7'lik deprem olmuştu. Ege’deki faylar seğmen seğmen olduğu için büyük depremleri oluşturmuyor.