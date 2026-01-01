HABER

Balıkesir Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 3 derece, akşam ise 1 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. 2 Ocak Cuma günü açık bir hava bekleniyor, gündüz sıcaklığı 6 dereceye yükselecek. Soğuk havalarda kalın giysiler giyilmesi, rüzgardan korunmak için rüzgarlık gibi giysilere ihtiyaç duyulması öneriliyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe, Balıkesir'de hava soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 1 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %88, gündüz %58, akşam %76 ve gece %89 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:29, gün batımı saati ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

2 Ocak Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında. Gece sıcaklığı ise -5 derece civarında olacak. 3 Ocak Cumartesi günü hava kapalı olacak. Bu günde gündüz sıcaklığı 10 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise -1 derece civarında olacak. 4 Ocak Pazar günü hava yine kapalı olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların düşük olacağı göz önünde bulundurulmalı. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarına karşı korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgarlık veya mont gibi rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirirken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için eldiven ve atkı kullanmak önerilir. Hava koşullarına uygun giyinerek Balıkesir'de rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Canlı Skor
