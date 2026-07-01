Balıkesir Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 19 - 20 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %36 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor, saatte yaklaşık 7.66 km hızla. Bu hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gündüzleri sıcaklıklar 35 - 36 derece arasında. Geceleri ise 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %28 - %36 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 6.84 - 8.37 km olacak. Bu hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar kuzeyden esiyor. Bu nedenle deniz kenarında dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu önlemler, sağlıklı ve keyifli bir şekilde vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.