Balıkesir Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

2 Ağustos 2026 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30 - 33 derece civarında seyredecek. Nem oranı %35 seviyelerinde. Bu, havanın nemli olmadığını gösteriyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 30 - 34 derece arasında değişecek. Nem oranı %47 civarında. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek. 4 Ağustos Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 33 - 37 derece arasında olacak. Nem oranı %21 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava açık kalacak. Sıcaklık 35 - 37 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğu yönünden yine saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve açık hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gün ortasında dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde yani 11:00 ile 16:00 arasında mümkünse gölge alanlarda kalın. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek vücut ısınızı dengeleyin. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi, deniz kenarlarında hafif serinlik sağlayabilir. Bu da sahil aktiviteleri için avantajlı olabilir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava etkinlikleri için elverişli. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.