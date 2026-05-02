Balıkesir Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

2 Mayıs 2026 Cumartesi, Balıkesir'de hava durumu sabah saatlerinde 11 derece civarında. Parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık 8 derece bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 21 dereceye kadar yükselecek. Bulutlu bir hava koşulu hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava durumu oluşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Bulutlu hava koşulu devam edecek. Rüzgar batı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %61, akşam %73 ve gece %83 tahmin ediliyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sabah ve gece saatlerinde serin. Gündüz saatlerinde ise ılıman bir hava koşulu hakim olacak. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmesi uygun olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetlerle rahat etmek mümkündür.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişecek. 3 Mayıs 2026 Pazar günü hafif yağmurlu geçecek. 4 Mayıs 2026 Pazartesi bulutlu olacak. 5 Mayıs 2026 Salı günü kapalı bir hava koşulu hakim olacak. Sıcaklık gündüz 10-15 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 8-9 derece civarında olması bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye kullanmalısınız. Su geçirmez kıyafetler de tercih edilebilir. Serin havalarda kat kat giyinmek, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.