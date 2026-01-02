HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 2 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve açık hava koşulları etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Gün doğumu 07:20, gün batımı ise 18:26'da gerçekleşecek. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda dalgalanmalar bekleniyor. Yağışlı günler için hazırlıklı olmak ve uygun giyim seçimi yapmak önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:20'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:26'da olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sebeple, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve açık kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. 4 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 7 ile 13 derece arasında olacak. Kapalı bir hava hakim olacak. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Kapalı hava durumu devam edecek.

Bu dönemde sıcaklıklardaki ani değişiklikler görülecek. Yağışlı günler açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun yaratabilir. Bu nedenle, hazırlıklı olmak önemli. Soğuk günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekli. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacak. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, Balıkesir'de hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi
Ankara adeta dondu! Kuğulu Park’ın havuzu buz tuttuAnkara adeta dondu! Kuğulu Park’ın havuzu buz tuttu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.