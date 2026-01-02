Balıkesir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:20'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:26'da olacak. Nem oranı %85 civarında. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sebeple, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve açık kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. 4 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 7 ile 13 derece arasında olacak. Kapalı bir hava hakim olacak. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Kapalı hava durumu devam edecek.

Bu dönemde sıcaklıklardaki ani değişiklikler görülecek. Yağışlı günler açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun yaratabilir. Bu nedenle, hazırlıklı olmak önemli. Soğuk günlerde vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekli. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacak. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, Balıkesir'de hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.