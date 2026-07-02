Balıkesir Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir’de hava durumu sıcak ve güneşli. 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %29 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 7,5 kilometre hızla esecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları şehri etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34 dereceyi bulacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık ise 31 derece civarında olacak. Bu süreçte nem oranı %28 seviyesinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden esmeye devam edecek. Bu nedenle Balıkesir’de sıcak hava durumu sürecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda geçirecekler dikkat etmeli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek gerekiyor. Hafif kıyafetler tercih etmek güneşten korunmaya yardımcıdır. Rüzgarın etkisi serinletici olabilir. Açık hava etkinlikleri planlamak da uygun.

Sonuç olarak, Balıkesir’de hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi muhtemel. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.