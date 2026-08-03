Balıkesir Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 35 - 37 derece civarında seyredecek. Nem oranı %36 - %42 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve nemli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün boyunca bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekiyor. Aksi halde sağlığı korumak zorlaşacaktır. Aşırı sıcakların olumsuz etkileri nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 35 - 38 derece arasında olacak. Nem oranı %36 - %38 civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 - 8 kilometre hızla esecek. 5 Ağustos Çarşamba günü de hava sıcaklığı 35 - 38 derece, nem oranı %36 - %38 olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 4 - 8 kilometre hızla esecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı ise 37 - 39 dereceye çıkacak. Nem oranı %36 - %38 seviyesinde kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 - 10 kilometre hızla esecek.

Bu yüksek sıcaklık ve nem, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların dikkatli olmaları önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açmaması için en sıcak saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından faydalı olacaktır.

Balıkesir'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli kalacak. Bu koşullarda sağlığınızı korumak önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi keyifli hale getirmek için gerekli önlemleri almalısınız.