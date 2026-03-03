HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 03 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece arasında seyredecek. Gece ise 6-7 derece bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Plan yaparken hava durumunu dikkate almak, uygun kıyafet giymek ve şemsiye bulundurmak yararlı olacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 03 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6 ile 7 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmesi öngörülüyor. Nem oranının %77 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Çarşamba gününde hafif gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe günü hava parça bulutlu olacak, Cuma günü ise güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 9 ile 13 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 ile 1 derece arasında olacak.

Balıkesir'de hava koşullarına dikkat etmekte fayda var. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Şemsiye bulundurmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"
Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.