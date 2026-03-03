Balıkesir Hava Durumu! 03 Mart Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 6 ile 7 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmesi öngörülüyor. Nem oranının %77 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Çarşamba gününde hafif gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe günü hava parça bulutlu olacak, Cuma günü ise güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 9 ile 13 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 ile 1 derece arasında olacak.

Balıkesir'de hava koşullarına dikkat etmekte fayda var. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Şemsiye bulundurmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak da önemlidir.