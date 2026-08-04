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Balıkesir Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 29 ile 34 derece arasında değişecek. Rüzgar 12 ile 15 km/saat hızında esecek. Nem oranı %38 ile %80 arasında dalgalanacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bu bağlamda şapka takmak ve bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

Balıkesir Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 29 ile 34 derece arasında değişecek. Rüzgar 12 ile 15 km/saat hızında olacak. Rüzgar yönü genellikle kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %38 ile %80 arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saati 06:14, gün batımı saati 20:22 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 35 ile 37 derece arasında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklıkların 37 ile 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Bol su içmek vücut ısınızı dengelemenize yardımcı olur. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Evde kalırken, pencere ve perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayabilirsiniz.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya karşı önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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