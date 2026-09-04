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Balıkesir Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 4 Eylül hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla devam ediyor. Sabah serinliği gün boyunca yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ancak, ilerleyen saatlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ısı artarken, nem oranının yükselmesi yerel yağış ihtimalini artırabilir. Hava durumunu takip etmek önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir'de hava durumu dengeli bir seyir izliyor. 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah serin bir hava hâkim. Gün ilerledikçe güneş kendini gösterecek. Bu, daha sıcak bir atmosfer sunacak. Havanın genel olarak açık olması bekleniyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir. Dışarıda zaman geçirecek olanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir.

Balıkesir hava durumu, doğal güzellikleriyle bilinen bu şehir için merak konusudur. Dışarıda olmayı planlayanlar, güneşli ve sıcak bir gün geçirmeye hazır olmalı. Olası hızlı yağış durumu, açık havada yapılan aktiviteleri etkileyebilir. Bu yüzden hava durumunu takip etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri ılımlı bir seyir izliyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha artacak. 22 ile 25 derece arasında sıcaklıklar gözlemlenebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hava sunulacağı düşünülüyor. Ancak, artacak olan nem seviyesi yerel yağış olasılığını artırabilir.

Hava koşullarıyla ilgili alınacak küçük önlemler, dışarıda zaman geçirmeyi konforlu hale getirebilir. Gündüz sıcak havalarda su tüketimini artırmak önemlidir. Güneşin etkisini azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Hava durumu tahminlerini takip etmek, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Balıkesir'deki 4 Eylül hava durumu, yaz sonlarının tadını çıkarmak isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde deniz kenarları ve parklar gibi açık alanlarda zaman geçirmek keyifli olacak. Balıkesir’de huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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