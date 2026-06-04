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Balıkesir Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de bugün hava durumu kapalı ve sıcak. Sıcaklık 16 ile 33 derece arasında değişirken, nem oranı %0 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 0 km/saat seviyesinde olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalı ve bol su içmelidir. Hafif giysiler ve güneş koruyucu kullanmak önerilen önlemler arasında yer alıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu kapalı olacak. Sıcaklık 16 ile 33 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 0 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %0 olarak tahmin ediliyor. Balıkesir'deki hava durumu sıcak ve nemsiz olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklıkları 15 ile 31 derece arasında olacak. Hava kapalı kalacak. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 16 ile 32 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 15 ile 33 derece arasında olacak. Hava yine kapalı kalacak.

Bu sıcak ve kapalı hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışığından korunmak için önlemler almak gerekecek. Gün boyunca bol su içmek vücut için faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir.

Balıkesir'de bugün sıcak ve nemsiz bir hava durumu var. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş ışığından korunmalıdır. Bol su içmek de önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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