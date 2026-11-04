Balıkesir Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu değişken. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye çıkabilir. Akşam saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor. Sıcaklık 19 derecelere düşebilir. Bugünkü hava durumunu merak edenler için havanın genel görünümü kapalı. Bazı bölgelerde hafif yağışlar olabilir. Dışarıda olanlar şemsiyelerini unutmamalı.

Balıkesir'in hava durumu mevsim geçişlerinde sürprizler yapabiliyor. Kapalı gökyüzü ve hafif yağış, sonbaharın ılımlı yüzünü yansıtıyor. Güneşin sıcak yüzünü özleyenler için hayal kırıklığı olabilir. Yağışın yarattığı dinlendirici atmosfer ise güzellik katıyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Soğuk havadan etkilenmemek için bu, iyi bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde havanın değişken seyretmesi bekleniyor. Tahminler, sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında olacağını öngörüyor. Bazı günlerde daha yoğun yağışlar görülebilir. Kış mevsimine yaklaşırken, hava koşulları hakkında dikkatli olmakta fayda var.

Gelecek günlerde hava şartları her an değişebilir. Kıyafet tercihlerinizi kat kat giyinecek şekilde yapmalısınız. Özellikle sabah dışarı çıkanlar, serin havaya hazırlıklı olmalıdır. Şemsiyeleri yanınızda bulundurmak önemlidir. Ani yağışlara karşı bu, iyi bir önlem sağlar. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle, bağışıklık sisteminizi desteklemek önemlidir. Sağlıklı besinler tüketmeye özen göstermelisiniz.

Balıkesir'deki hava durumu sürprizlerle dolu. İleriye dönük tahminleri takip ederek günlük aktivitelerinizi düzenleyebilirsiniz. Alışveriş ve seyahat planlarınızı buna göre yapmalısınız.