Balıkesir Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça elverişli. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında seyrederken, gece 3 dereceye düşecek. Bol güneş ışığı ve orta şiddetteki güney rüzgarı, dışarıda vakit geçirmek isteyenlere açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumuna uygun giyinmek önemli; sağlığınıza katkı sağlar.

Seray Yalçın

Balıkesir'de 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece ise 3 dereceye düşecek. Gün boyunca bol güneş ışığı hakim. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için ideal. Yürüyüş yapmak iyi bir seçenek. Açık hava etkinlikleri düzenlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık 15 dereceye yükselecek. 6 Mart Cuma günü ise 14 derece civarında kalması bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif bir mont yeterli olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri düzenlemek, sağlığınıza katkı sağlar.

Balıkesir'de 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu elverişli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için harika bir zaman.

