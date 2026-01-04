HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 13 ile 16 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise 8 ile 10 derece civarında olacak. Rüzgar güneyden orta şiddette esecek, nem oranı ise %64 ile %76 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafta boyunca benzer şekilde devam edecek. Bu günlerde uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 8 ile 10 derece civarında kalacak. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %76 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 8 ile 24 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında kalacak. 7 Ocak Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabı ve giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak daha etkili. Sıcaklıkların 8 ile 24 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek fayda sağlayacak. Gerektiğinde katları çıkarıp giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadelerMaduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıTırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.