Balıkesir Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 8 ile 10 derece civarında kalacak. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %76 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 8 ile 24 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında kalacak. 7 Ocak Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabı ve giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak daha etkili. Sıcaklıkların 8 ile 24 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek fayda sağlayacak. Gerektiğinde katları çıkarıp giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır.