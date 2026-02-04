Balıkesir Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derece. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 7 derece. Rüzgar doğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %61, akşam %74 civarında.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 15 dereceye çıkacak. 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10 derece civarında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye kullanmak iyi bir fikir. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edin.

