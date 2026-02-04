HABER

Balıkesir Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün 4 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 12 derece, akşam ise 9 derece civarında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık 10 derece gündüz, 7 derece akşam saatlerinde. Önümüzdeki günlerde hava şartları değişecek. 5 Şubat'ta hava kapalı olacak, 6-7 Şubat'ta hafif yağmur bekleniyor. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derece. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 7 derece. Rüzgar doğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %61, akşam %74 civarında.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 15 dereceye çıkacak. 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10 derece civarında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye kullanmak iyi bir fikir. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edin.

Balıkesir'de 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar gündüz 12 derece, akşam 9 derece civarında seyredecek. Hava koşullarının değişkenlik göstermesi nedeniyle uygun kıyafet ve önlemler almanız önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

