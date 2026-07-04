HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir'de hava durumu oldukça güzel. 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derecelerde, gece ise 21-22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Nem oranı %36 civarında bulunuyor. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün sunulmakta. Önümüzdeki günler de sıcak ve güneşli geçecek gibi görünüyor.

Balıkesir Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 32-33 derece civarında. Gece ise 21-22 derece arasında olacak. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Nem oranı %36 civarında. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Balıkesir'in Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı var. Bu durum bölgenin iklimini çeşitlendiriyor. Hava koşulları kıyı ve iç kesimlerde farklılık gösterebiliyor. Kıyı bölgelerinde nem oranı daha yüksek olabiliyor. İç kesimlerde ise daha kuru bir hava hakim.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31-32 derece civarında. 6 ve 7 Temmuz Pazartesi ve Salı günleri de aynı sıcaklıkta seyredecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmekte önem taşır.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava etkinlikleri için elverişli. Sıcak havaların etkisini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktıHamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıEsenlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.