Balıkesir Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 32-33 derece civarında. Gece ise 21-22 derece arasında olacak. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Nem oranı %36 civarında. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Balıkesir'in Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı var. Bu durum bölgenin iklimini çeşitlendiriyor. Hava koşulları kıyı ve iç kesimlerde farklılık gösterebiliyor. Kıyı bölgelerinde nem oranı daha yüksek olabiliyor. İç kesimlerde ise daha kuru bir hava hakim.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31-32 derece civarında. 6 ve 7 Temmuz Pazartesi ve Salı günleri de aynı sıcaklıkta seyredecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmekte önem taşır.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava etkinlikleri için elverişli. Sıcak havaların etkisini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak unutulmamalıdır.