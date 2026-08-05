Balıkesir Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de sıcaklık 35 derece civarında olacak. Hava gün boyunca açık ve güneşli kalacak. Rüzgar 4-8 m/s hızla esecek. Nem oranı %35 seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklık ve hava koşulları, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 6-8 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıklar 35-37 derece arasında değişecek. Hava açık ve güneşli olacak. Rüzgar hızı ise 4-10 m/s arasında esmesi öngörülüyor. Balıkesir'de yazın tipik özellikleri sürecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşten korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmamak gerekiyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Balıkesir'de 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin, bu koşullara uygun önlemler alması mümkün olacaktır. Keyifli bir gün geçirmek için hazırlıklı olmak önemlidir.