Balıkesir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü Balıkesir'de hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 31 dereceye kadar çıkabilir. Sabah saatlerinde hava 21 derece, parçalı bulutlu ve hafif yağışlı. Öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava 26 derece, az bulutlu ve hafif rüzgarlı. Gece saatlerinde hava 19 derece, açık ve serin olacak. Rüzgarın hızı 6,83 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %82 civarında ölçülecek.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak ve nemli. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde hafif yağış olabileceği için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 32 derece civarında. Parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Pazar günü de benzer koşullar sürecek. Hava sıcaklığının 32 derece olması öngörülüyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Çok bulutlu ve yağışsız olduğu tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlanıyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de sağlıklı kalmaya yardımcı olacaktır. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için şapka ya da şemsiye önerilir.

Balıkesir'de 5 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcak ve nemli olacak. Sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Sıcak havaya karşı önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.