HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, sıcak ve nemli bir atmosfer sunuyor. Gündüz hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Sabah saatlerinde hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise hava 26 derece, az bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Sıcak günlerde sağlık açısından bol su tüketimi ve uygun giyinme öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak havanın süreceği belirtiliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü Balıkesir'de hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 31 dereceye kadar çıkabilir. Sabah saatlerinde hava 21 derece, parçalı bulutlu ve hafif yağışlı. Öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava 26 derece, az bulutlu ve hafif rüzgarlı. Gece saatlerinde hava 19 derece, açık ve serin olacak. Rüzgarın hızı 6,83 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %82 civarında ölçülecek.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak ve nemli. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde hafif yağış olabileceği için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 32 derece civarında. Parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Pazar günü de benzer koşullar sürecek. Hava sıcaklığının 32 derece olması öngörülüyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Çok bulutlu ve yağışsız olduğu tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlanıyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de sağlıklı kalmaya yardımcı olacaktır. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için şapka ya da şemsiye önerilir.

Balıkesir'de 5 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcak ve nemli olacak. Sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Sıcak havaya karşı önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da karı kocaya infaz! Bursa'da karı kocaya infaz!
AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa ettiAK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.