Balıkesir Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık gün içinde 8 ile 17 derece arasında değişirken, nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için şemsiye ya da su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Serin hava, kat kat giyinmeyi gerektiriyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe, Balıkesir'de hava durumunu inceleyelim. Hava hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15. Gün batımı ise 18:36 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığı 9 ile 16 derece arasında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 10 ile 16 dereceye yükselebilir. Pazar günü sıcaklık 2 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalı. Yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemler etkili olur. Serin hava koşullarında vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek iyi bir fikir. Sıcak içecekler tüketmek de size yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarında daha konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.

