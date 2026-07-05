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Balıkesir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün boyunca sıcaklık 31 derece civarında seyredecek. Nem oranı %51 seviyelerinde olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte yaklaşık 8 km hızla hareket edecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava devam edecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su içmek önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 31 derece civarında seyredecek. Nem oranı %51 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 32 dereceye yükselebilir. Bu değerler yaz mevsiminin tipik sıcaklık aralıklarına uyuyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek güneşin etkilerinden korur. Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinliklerinin sabah veya akşam serinliğinde planlanmasını daha rahat hale getirir.

Balıkesir'de bugün sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Bu dönemde, sıcak havaya uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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