Balıkesir Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 ile 32 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızının saatte 12 ile 19 kilometre arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yazın keyfini çıkaranlar için ideal bir gün sunuyor.

Bugünkü hava durumu sorulduğunda, Balıkesir'de hava açık ve güneşli olduğu yanı verilir. Sıcaklık 29 ile 32 derece arasında seyrediyor. Rüzgar kuzeyden saatte 12 ile 19 kilometre hızla esiyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Haziran Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 29 ile 32 derece arasında seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık 28 ile 31 derece civarında olacak. 9 Haziran Salı günü hava açık. Sıcaklık 27 ile 30 derece arasında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalınmalıdır. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Balıkesir'de 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 ile 32 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu sıcak günlerde, güneşten korunmak ve bol su içmek önemlidir. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilirsiniz.