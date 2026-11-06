Balıkesir Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir hava durumu serin ve kapalı. Güne başlarken, hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, gün ortasında hafif bir serinlik hissi yaratıyor. Bulutlu gökyüzü, zaman zaman güneş ışıklarını geçiriyor. Eğer dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hafif kalın giysiler tercih etmelisiniz. Böylece, gün içerisinde hava sıcaklığı düşerse, rahat hissedebilirsiniz.

Bugünkü hava durumu, manyetik alanın etkisinde. Kapalı hava, Balıkesir çevresinde bir süredir devam ediyor. Özellikle akşam saatlerine doğru, bulut örtüsü kalınlaşıyor. Havaların daha da soğuyacağı görünüyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar olabilir. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Balıkesir için değişken bir tablo sunuyor. Haftanın ilerleyen günlerinde, sıcaklıkların 19-22 derece arasında dengeleneceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava biraz daha açılacak. Pazar günü ise sıcaklık artacak. Bu durum havanın keyifli hale gelmesini sağlayacak. Ancak, hafta içerisinde sürpriz yağışlar olabilir. Hava durumu güncellemelerini takip etmekte fayda var.

Balıkesir'de hava durumu, mevsim geçişlerinden dolayı dalgalı olabilir. Bu tür hava şartlarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerine göz atmak faydalı. Kıyafet seçiminizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ani hava değişimlerinde soğuk algınlığı riski artar. Sağlığınızı korumak için uygun önlemler almak iyi bir fikirdir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu serin ve kapalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız. Sağlığınızı korumak için gereken önlemleri almak önemlidir. Hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip ederseniz, dış mekan aktivitelerinin tadını çıkarabilirsiniz.