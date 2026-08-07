Balıkesir Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri görülecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 30 ile 35 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar oldukça yüksek. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava meydana gelebilir.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Bulutluluk oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 30 ile 34 derece arasında olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise 29 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken sıkça görülen değerlerdir.

Sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dikkatli olmak önemli. Bol su tüketimi yapmak faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Aşırı sıcakların sağlığa olumsuz etkilerini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önemlidir.

Sonuç olarak, Balıkesir'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak açık hava etkinliklerini daha keyifli hale getirebilirsiniz.