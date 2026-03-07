Balıkesir Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 16-18 derece arasında olacaktır. Akşam saatlerinde özellikle sahil kesimlerinde hafif bir serinlik hissedilecektir.

Pazar günü, 8 Mart 2026'da, hava parçalı bulutlu olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden zaman zaman kuvvetli esecektir. Gündüz sıcaklık 15-17 derece civarında, gece ise 8-10 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

Pazartesi günü, 9 Mart 2026'da, hava çoğunlukla güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında seyredecektir. Gece sıcaklık 5 dereceye kadar düşecektir.

Salı günü, 10 Mart 2026'da, hava değişken bulutlu devam edecektir. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında kalacaktır. Gece ise 6 dereceye kadar düşmesi öngörülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmelidir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedileceğinden bu durumu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.