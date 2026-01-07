Balıkesir Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 16-17 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 9-10 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı 6-9 km/saat arasında değişecek. Sonuç olarak, hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir şekilde geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü çok rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14-0 derece arasında değişecek. 9 Ocak Cuma günü yer yer bulutlu, sonra güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 6-0 derece aralığında kalacak. 10 Ocak Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. O gün sıcaklık 11-5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekiyor. Özellikle rüzgarlı ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkat edilmelidir. Uygun kıyafetler ve şemsiyeler kullanmak sağlığı korumada yardımcı olacaktır.