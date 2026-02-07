HABER

Balıkesir Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 7 Şubat'ta hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün içerisinde sıcaklık 16 dereceye ulaşırken, akşam 14 dereceye düşmesi bekleniyor. 8 ve 9 Şubat'ta ise sıcaklıklar sırasıyla 15 ve 13 dereceye gerileyecek, sağanak yağışlar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih etmek önem taşıyor. Açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere planlamamak en uygun yaklaşım.

Simay Özmen

7 Şubat 2026 Cumartesi, Balıkesir'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 16 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %88 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Bu gün yağmurlu bir zaman geçirilmesi bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklığın 13 dereceye düşmesi öngörülüyor. Sağanak yağışların bu gün görülmesi tahmin ediliyor. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 11 derece olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçireceğimiz düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont ya da yağmurluk kullanmak daha etkili bir çözümdür. Hava koşullarına göre planlarınızı ayarlamalısınız. Açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere ayarlamamalısınız. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha uygun olacaktır.

