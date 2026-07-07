Balıkesir Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esecek. Balıkesir'deki hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 33 - 34 derece civarında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık ise 30 - 31 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında kalacak. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esecek. Hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak da önemlidir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.