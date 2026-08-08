HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-37 derece arasında seyrederken, gece 16-20 dereceye düşüş gösterecek. Bu hava koşulları, Ağustos ayının tipik değerleriyle uyumlu. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması önem taşıyor. Sağlık için gerekli önlemleri almak şart.

Balıkesir Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri gösterilecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 37 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16 - 20 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'in Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Gündüz 32 derece, gece ise 19 derece civarında sıcaklıklar görülmektedir.

Balıkesir'de hava durumu genellikle sıcaktır ve güneşlidir. Ağustos ayında yağış ihtimali %10 civarındadır. 8 Ağustos'ta da hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da sıcak ve güneşli olacaktır. 9 - 11 Ağustos tarihleri arasında da bu koşullar hakim olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 35 - 37 derece, geceleri ise 16 - 20 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, gerekli önlemleri almalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların yaşandığı saatlerde serin ortamlarda bulunmak gereklidir. Ağır fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, Balıkesir'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde de aynı koşullar devam edecektir. Bu süre zarfında kişisel sağlığı korumak adına gerekli önlemleri almak önemlidir. Ayrıca hava durumunu yakından takip etmekte fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk otobüsünde yumruklu kavga kameradaHalk otobüsünde yumruklu kavga kamerada
Yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!”Yol ortasında “koca” kavgası: “Adım elinden, çatlaaa!”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.