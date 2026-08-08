Balıkesir Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri gösterilecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 - 37 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16 - 20 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'in Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Gündüz 32 derece, gece ise 19 derece civarında sıcaklıklar görülmektedir.

Balıkesir'de hava durumu genellikle sıcaktır ve güneşlidir. Ağustos ayında yağış ihtimali %10 civarındadır. 8 Ağustos'ta da hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da sıcak ve güneşli olacaktır. 9 - 11 Ağustos tarihleri arasında da bu koşullar hakim olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 35 - 37 derece, geceleri ise 16 - 20 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, gerekli önlemleri almalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların yaşandığı saatlerde serin ortamlarda bulunmak gereklidir. Ağır fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, Balıkesir'de 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde de aynı koşullar devam edecektir. Bu süre zarfında kişisel sağlığı korumak adına gerekli önlemleri almak önemlidir. Ayrıca hava durumunu yakından takip etmekte fayda vardır.