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Balıkesir Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Haziran 2026 tarihinde hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23-26 derece arasında değişecek. Gece ise 15-18 derece dolaylarında seyrederken, nem oranı %58 olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 28-30 dereceye çıkacak. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak, koruyucu önlemler almak ve bol su içmek sağlığınız için önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir'de 8 Haziran Pazartesi 2026 günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23-26 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık da bu seviyelerde kalacak. Gece ise sıcaklık 15-18 derece civarında olacak. Nem oranı %58 ölçülecek. Rüzgar hızı da 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Balıkesir'deki hava durumunun açık ve güneşli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü gündüz sıcaklık 28-30 derece arasında olacak. Hava parçalı az bulutlu bir görünüm sergileyecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27-29 derece olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 11 Haziran Perşembe günü de sıcaklık 29-30 derece civarında ölçülecek. Hava genel olarak az bulutlu olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşullarının açık ve güneşli olacağı söyleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Uygun koruyucu önlemler almak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırarak daha serin zamanlarda dışarıda bulunmanız iyi olur. Ayrıca bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmalısınız. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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hava durumu Balıkesir
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