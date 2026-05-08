Balıkesir Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

8 Mayıs 2026 Cuma günü Balıkesir'deki hava durumu 13 derece civarında başlayacaktır. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 26 derece civarına çıkacaktır. Genel olarak ılıman ve sıcak bir gün olacağı öngörülmektedir. Hava genellikle kapalı olacak. Hafif yağmurlu koşullar beklenmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

9 Mayıs Cumartesi günü hava durumu değişecektir. En düşük sıcaklık 15 derece, en yüksek sıcaklık 28 derece civarında olacaktır. Yine kapalı ve hafif yağmurlu hava koşulları sürecektir. 10 Mayıs Pazar günü ise hava biraz daha açık hale gelecektir. Sıcaklık 13 ile 24 derece arasında değişkenlik gösterecektir. Hava koşullarının değişken olabileceğini düşünmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri için düzenli olarak hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Bugün ve önümüzdeki günlerde Balıkesir'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için zorluklar yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etmelisiniz. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Bu önlemler, olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.