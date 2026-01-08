HABER

Balıkesir Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde 9-11 derece arası sıcaklık bekleniyor. Hafif yağış ve rüzgarlı hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13-15 dereceye çıkacak. Akşam 8-10 derece, gece ise 1-3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava daha sakin, ama sabah ve akşam düşük sıcaklıklara dikkat edilmeli. Su geçirmez mont ve sağlam şemsiye bulundurulması öneriliyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe. Balıkesir'de hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 11 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 - 15 dereceye yükselecek. Hava çok rüzgarlı olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 10 dereceye düşecek. Hava koşulları daha sakinleşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 - 3 dereceye inebilir.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sabah ve öğle saatlerinde yağışlı koşullar gösterecek. Rüzgarlı hava hakim olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez mont ve sağlam şemsiye bulundurmak faydalı. Rüzgarlı havalarda şemsiyenizi dikkatli tutmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. Cuma günü sıcaklık 3 - 7 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 2 - 13 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. Pazar günü sıcaklık 5 - 12 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağışlı bir hava bekleniyor.

Hava koşulları daha sakinleşecek ama dikkatli olmak gerek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kat kat giyinmek, rüzgarlı günlerde şemsiye kullanmak faydalı. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Islanmamak için dikkatli olmak önem taşır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
